"Duell um die Welt": Lässt sich Benni Wolter piercen?!

Um einen Punkt für Joko zu holen, muss einer der Zwillinge zu einer menschlichen Marionette werden. Machen sie das mit?

Klaas hat sich eine krasse Aufgabe ausgedacht für Dennis und Benni Wolter. Die Fake-Story dazu: In Schottland sollen die beiden das Pub "McWinterscheidt" retten. Das Pub soll Jokos Cousin Ian McWinterscheidt gehören. Seit Jokos Kontaktabbruch läuft es dort nicht mehr gut. Um das Image wieder aufzupimpen sollen die Zwillinge einen traditionell schottischen Tanz aufführen.

Einer wird zur menschlichen Marionette - inklusive Piercings

Das Ganze hat einen Haken: Einer der Brüder tanzt, der andere steuert ihn. Für den Tanz muss sich einer der Zwillinge Ringe in die Arme piercen lassen. Durch diese sollen dann Schnüre gezogen werden, damit der andere Bruder diese ziehen kann während des Tanzes. Das Piercing soll nicht mal in einem professionellen Setting geschehen, sondern in einem modrigen Keller unter der Bar.

Benni Wolter bekommt Piercings in die Arme

Dennis hat "demokratisch" entschieden, dass sein kleiner Bruder Benni sich piercen lassen muss. Benni macht letztendlich für einen Kasten von dessen Lieblingschampagner mit. Insgesamt kriegt er vier Piercings inklusive Ringe durch seine Handgelenke und Ellenbogen. "Ich hab so einen Schmerz in meinem ganzen Leben noch nie erlebt", sagt Benni anschließend über die Erfahrung.

Auch die anschließende Performance sieht extrem schmerzhaft aus. Benni gesteht, dass seine Arme so gebrannt haben, dass er "kurz davor war umzukippen". Doch die beiden meistern die Herausforderung und holen einen Länderpunkt für Joko.

