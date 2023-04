Vor Fitnessstudio-Attacke in Duisburg: Hat der Verdächtige jemanden getötet?

Gegen den mutmaßlichen Angreifer in einem Duisburger Gym laufen on top noch andere Ermittlungen wegen Mord.

Laut Staatsanwaltschaft wird dem 26-Jährigen vorgeworfen, dass er in der Nacht zum Ostersonntag in Duisburg einen 35-Jährigen mit einer Waffe erstochen habe. Das Opfer habe Stich- und Schnittwunden erlitten und sei einige Stunden später daran gestorben. Ermittler haben Spuren am Tatort und an den Schuhen des 26-Jährigen ausgewertet. Das Ergebnis: Ein dringender Tatverdacht. Der bereits bestehende Haftbefehl wegen versuchten Mordes solle nun um die andere Tat erweitert werden. Weitere Details nannten die Ermittler nicht.

Angriff in Duisburger Fitnessstudio: Hintergründe unklar

Der mutmaßliche Täter soll am Dienstagabend vergangener Woche in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt um sich gestochen haben. Vier Männer wurden mit einer Waffe schwer verletzt. Einer davon lebensgefährlich. Inzwischen sitzt der Verdächtige in U-Haft. Die Ermittler sprachen zunächst von einem gezielten Angriff. Wenige Tage später erklärten sie, dass es Hinweise auf ein islamistisches Motiv gebe.

