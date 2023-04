Angriff in Duisburger Fitnessstudio - mehrere Verletzte

mit Whatsapp teilen

In einem Fitnessstudio in Duisburg wurden am Dienstagabend Besucher verletzt. Der oder die Täter sind noch auf der Flucht.

Mindestens vier Menschen sind schwer verletzt. Drei davon lebensgefährlich. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das schrieb die Polizei auf Twitter. Die Ermittler hätten das Fitnessstudio in der Altstadt am Abend durchsucht und gesichert, so die Polizei. Was ist passiert? Zu der Tatwaffe gibt es keine genauen Angaben. Laut Medienberichten wurde auf die Menschen im Fitnessstudio mit einem Messer eingestochen. Das hat die Polizei aber noch nicht bestätigt. Es ist auch unklar, wie viele Angreifer es gab. Die Polizei spricht von "mindestens" einem Täter, der noch auf der Flucht ist. Nach der Person werde gefahndet. "BILD" berichtete, die Polizei gehe von einer Amok-Tat aus. Dazu gibt es noch keine Bestätigung von der Polizei. Aktueller #Polizeieinsatz in der Schwanenstraße - #DU-Altstadt: Gegen 17:40 gab es mehrere Notrufe bei der Polizei Duisburg. Nach aktuellem Stand hat eine Person mit einem Gegenstand andere Personen verletzt. #DU1804 https://t.co/n8dSHa2Oyx