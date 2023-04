Angriff im Fitnessstudio: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Seit Tagen sucht die Polizei nach dem Täter aus dem Fitnessstudio in Duisburg. Jetzt hat sie einen Mann festgenommen.

Es soll sich um den Mann auf den Überwachungsvideos handeln. Die Polizei hatte seit Freitag mit einer Täterbeschreibung und Fotos nach dem 26-Jährigen gesucht. Letzte Nacht hat sie ihn dann in seiner Wohnung festgenommen. Dort sollen auch zwei Messer gefunden worden sein, die die Tatwaffe sein könnten. Am Montag soll der mutmaßliche Täter zum Haftrichter kommen.

Polizei hatte vor Fitnessstudio-Angreifer gewarnt

Auf den Überwachungsvideos war eine Person zu sehen, die zu Fuß vom Tatort wegläuft. Der Mann wurde von mehreren Zeugen als der Angreifer aus dem Fitnessstudio erkannt. Die Polizei hatte davor gewarnt, den Mann direkt anzusprechen. Er könnte bewaffnet sein, hieß es.

Angriff im Fitnessstudio: Das ist passiert

In dem Fitnessstudio in Duisburg wurden am Dienstagabend vier Menschen verletzt. Ein 21-Jähriger schwebt noch in Lebensgefahr. Laut Polizei wurde er "gezielt" von dem Täter mit einem Messer oder einer Machete angegriffen. Der mutmaßliche Täter ist nach der Attacke geflohen. Seitdem sucht die Polizei nach ihm.

Auf TikTok verbreitet sich, dass der Comedian Abdelkarim im Gym gewesen sein soll.

Belohnung für Hinweise: Wer kann helfen?

Mittlerweile wurde eine Belohnung ausgesetzt. Wer den entscheidenden Hinweis zur Ergreifung des Mannes gibt, bekommt von der Staatsanwaltschaft 2.000 Euro. Die Polizei sucht zum Beispiel Fotos, die rund um den Tatzeitpunkt in dem Fitnessstudio gemacht wurden. Hinweise können unter anderem über eine Webseite an die Polizei geschickt werden.

