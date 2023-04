Wenn du so parkst, dann gibt es... einen Schokohasen 🐇

Das Ordnungsamt in Durmersheim hat Belohnungen fürs richtige Parken verteilt.

Normalerweise freut sich wohl niemand, wenn man zu seinem geparkten Auto kommt und ein Zettel am Scheibenwischer hängt. In der letzten Woche hat das Ordnungsamt in Durmersheim Autofahrern aber eine Freude bereitet: Wer sich an die Parkregeln gehalten hatte, fand einen Lobzettel und eine Schokohasen-Überraschung an der Windschutzscheibe. Auf den Zetteln steht: „ Vielen Dank, dass Sie sich an die Straßenverkehrsordnung halten. “ Rund 300 Menschen aus Durmersheim hat das Ordnungsamt so eine Freude bereitet.