E-Scooter-Verbot: Bald auch bei uns?

In Paris wurde darüber abgestimmt, dass E-Scooter in der Stadt verboten werden. Ist das auch bei uns denkbar?

Der E-Scooter-Anbieter Tier Mobility denkt nicht, dass es auch in Deutschland zu einem Verbot kommen wird. Der Chef des Unternehmens sagt, dass E-Scooter in Deutschland fester Bestandteil der Verkehrsordnung sind. Sie könnten also nicht einfach verboten werden. Außerdem gebe es solche Abstimmungen in deutschen Städten nicht einfach so.

Einschränkungen bei E-Scootern möglich

Trotzdem sind strengere Regeln möglich. Seit letztem September müssen Sharing-Anbieter in Berlin eine sogenannte Sondernutzungserlaubnis beantragen. Was heißt das? Innerhalb des Stadtgebietes muss von den Anbietern eine Gebühr von drei Euro pro Scooter bezahlt werden.

In Paris hatten sich vor ein paar Wochen 89 Prozent der Befragten für ein Verbot von E-Rollern ausgesprochen: