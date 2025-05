Wird EA FC bald teurer? CEO von Electronic Arts äußert sich

Nintendo und Microsoft wollen ihre First-Party-Spiele künftig für 90 Euro anbieten. EA zieht anscheinend nicht mit.

EA-Boss Andrew Wilson hat die Quartalsergebnisse von Electronic Arts vorgestellt und in dem Rahmen auch über die Preisstrategie von EA gesprochen. Während Nintendo und Microsoft ihre Spiele bald für 90 Euro in der physischen und 80 Euro in der digitalen Version anbieten wollen, sollen die Preise für EA-Games wie EA FC und Battlefield wohl erstmal stabil bleiben. Der Finanzchef von EA bestätigte das daraufhin noch mal.

EA FC 25: Zahlen nach schwachem Ende 2024 wieder gestiegen

Ende 2024 nahmen die Spielerzahlen bei FC 25 deutlich ab, die Community war mit dem Gameplay unzufrieden. Laut EA konnte im Januar ein großer Patch und das "Team of the Year" im Ultimate-Team-Modus dafür sorgen, dass zwei Millionen Spieler zurückkehrten.

Der FC-Aufschwung und die guten Verkaufszahlen der Football-Games Madden NFL und College Football stabilisierten EA laut Wilson wieder. Die Erwartungen in den ersten drei Monaten des Jahres wurden sogar übertroffen.