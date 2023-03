Earth Hour: Licht aus für den Klimaschutz

Eine Stunde lang wurde es am Samstagabend dunkel - der Umwelt zuliebe.

Zum 17. Mal fand dieses Jahr der "Earth Day" statt. Um 20:30 Uhr wurden die Lichter für eine Stunde ausgeschaltet werden - und das nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. So standen zum Beispiel auch das Empire State Building in New York oder das Taj Mahal in Indien eine Stunde lang in Dunkelheit.

WWF: "Friedliche Protestaktion"

Die Umweltschutzorganisation WWF möchte mit dieser Aktion jedes Jahr ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Nicht nur Privatpersonen, sondern auch Firmen und Unternehmen werden dazu aufgerufen mitzumachen.

Es geht bei der Earth Hour nicht darum, durch das Lichtausschalten Energie zu sparen. Die Earth Hour ist eine symbolische und friedliche Protestaktion.

Diese Orte machen mit

In Deutschland beteiligten sich über 550 Städte und Gemeinden an der Aktion.

Unter anderem war es hier für eine Stunde dunkel: