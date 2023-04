Diese Osterhasen bestehen aus ECSTASY

In Brüssel haben Zollfahnder Schoko-Osterhasen entdeckt, die aus dem Rohmaterial für die Droge Ecstasy gemacht waren.

Aus den Hasen hätte man tausende Ecstasy-Pillen herstellen können. Der Zoll hat die Drogen-Schoki mit einem Laser-Scanner von echter Schokolade unterscheiden können. Die Schoko-Hasen sollten per Post an einen Empfänger in Hongkong gehen. Belgien ist in den letzten Jahren zum größten Umschlagplatz für illegale Drogen in Europa geworden.

