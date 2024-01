Von Gangs als Geiseln genommen: Gefängnismitarbeiter wieder frei

Zwischen Drogenkartellen und der Regierung in Ecuador gibt es einen brutalen Machtkampf.

Banden hatten insgesamt 177 Gefängnismitarbeiter in ihrer Gewalt. Wie sie das geschafft haben? Häftlinge haben die Mitarbeiter als Geiseln genommen. In den Gefängnissen von Ecuador haben Gangs viel Macht. Ein Wärter wurde getötet, einer verletzt. Die anderen sind nach Tagen in Geiselhaft wieder frei.

Was ist gerade in Ecuador los?

Mehrere Banden wollen den Drogenhandel kontrollieren und kämpfen gegeneinander. Denn: Über Ecuador wird Kokain aus Bolivien, Peru oder Bolivien nach Europa und in die USA geschmuggelt. Dabei kommt es auch zu Kämpfen mit Soldaten der ecuadorianischen Regierung.

