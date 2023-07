Rettung nach zehn Stunden: Fast 80 Menschen saßen in Seilbahn fest

Schon am Donnerstag blieb die Seilbahn in Ecuador stehen. Feuerwehr und Polizei retteten die Menschen darin über Nacht.

Grund für den ungeplanten Stopp war eine technische Panne, die am Donnerstagnachmittag passierte. Das teilte die Stadtverwaltung von Quito mit, der Hauptstadt von Ecuador, in der sich die Seilbahn befindet.

Seilbahn in Ecuador bleibt stehen: So gelang die Rettung

Noch am selben Tag wurden elf Menschen aus den Kabinen befreit. In der Nacht auf Freitag holte man 48 weitere Passagiere von der Endstation der Seilbahn ab - diese liegt knapp 4.000 Meter über dem Meeresspiegel. 17 Menschen mussten aus in der Luft hängenden Kabinen abgeseilt werden. Die letzten zehn Passagiere konnten nach einem erfolgreichen Neustart der Bahn wie gewohnt zurück zur Talstation fahren.

Hier kannst du dir die Rettungsaktion anschauen:

📍#PabelEnTerritorio | Inicia el descenso de las personas atrapadas en las góndolas del Teleférico y enseguida se les realiza una valoración de su estado de salud. pic.twitter.com/Wn6wbJyhm7

Good to know: Die Seilbahn "Teleférico" in Quito ist 2,5 Kilometer lang und führt auf eine Höhe von fast 4.000 Meter über dem Meeresspiegel. Damit gehört sie zu den höchsten Seilbahnen der Welt.

