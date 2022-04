Warum sich Ed Sheeran jetzt immer selbst filmt

Ihm wurde vorgeworfen, dass er ein Lied geklaut hat. Jetzt will Ed Sheeran für Beweismaterial sorgen.

In einem Interview mit dem TV-Sender BBC sagte der Popstar, dass er sich selbst filmen wird, wenn er an neuen Songs arbeitet. Sollte ihm in der Zukunft noch einmal vorgeworfen werden, dass er einen Song geklaut hat, will Ed Sheeran dann einfach sagen: "Na gut, hier sind die Aufnahmen, schau dir das an. Du wirst sehen, dass es da nichts gibt."

Der Grund!

Der 31-Jährige stand wegen Plagiatsvorwürfe vor Gericht. Zwei Musiker hatten Ed verklagt. Sie sagten, er habe Teile der Melodie ihres Songs "Oh Why" für "Shape of you" benutzt. Aber: Das Gericht hat entschieden, dass Ed nichts von dem anderen Lied geklaut hat.

Das Statement von Ed Sheeran zu dem Gerichtsurteil:

Hier gibts mehr Infos zum Streit um "Shape of you":

Ed Sheeran vor Gericht: "Shape of You" ist...