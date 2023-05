Ed Sheeran vor Gericht: Jetzt gibts ein Urteil!

Das Gericht hat Ed Sheeran freigesprochen. Ihm war vorgeworfen worden, seinen Hit "Thinking Out Loud" geklaut zu haben.

Die Geschworenen kamen zu dem Urteil, dass Ed Sheeran den Song "unabhängig" geschrieben hat. Eine wahnsinnige Erleichterung für den Musiker: Nach der Verkündung umarmte er direkt sein ganzes Anwaltsteam.

Ein Erfolg für alle Musiker

Auch die gesamte Musikbranche kann nach dem Urteil aufatmen: Es ging nämlich grundsätzlich darum, ob eine bestimmte Akkordfolge urheberrechtlich geschützt werden kann. Oder ob jeder Musiker sie nutzen darf.

Hier kannst du dir den Song anhören:

Gegen Ed Sheeran hatten die Erben von Ed Townsend geklagt. Er hatte zusammen mit Marvin Gaye 1973 "Let's Get It On" geschrieben. Und das klingt sehr ähnlich wie "Thinking Out Loud". Ein Musikwissenschaftler bestätigte aber vor Gericht, dass es hunderte Songs mit genau diesen Akkorden gibt - auch von vor 1973.

