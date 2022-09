In Lederhose! Ed Sheeran tritt spontan bei Oktoberfest auf 🥨

Mit diesem ├ťberraschungsbesuch hatte niemand gerechnet. Ohne Ank├╝ndigung tritt Ed auf einmal in Tracht auf.

Allerdings war Ed Sheeran nicht auf dem "echten" Fest in M├╝nchen - sondern in Frankfurt! Nach seinem Konzert im Waldstadion hat Ed Sheeran dort noch vorbeigeschaut - und zwar ganz traditionell in Lederhose.

Veranstalter wussten nicht Bescheid

├ťbrigens wusste niemand, dass Ed kommen w├╝rde. Laut Festzelt-Betreiber Patrick Hausmann habe er gegen 23.30 Uhr v├Âllig ├╝berraschend mit seinem Team vor dem Zelt gestanden.

