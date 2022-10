"Thinking Out Loud": Hat Ed Sheeran den Hit geklaut?

Der Sänger muss vor Gericht, weil sein Song zu sehr an Marvin Gayes "Let's Get It On" erinnert.

So soll laut Klageschrift "Thinking Out Loud" mehrere Elemente von "Let's Get It On" geklaut haben. Dabei geht es um die Rhythmen, Harmonien, Hintergrundgesang und Tempo. Ed Sheerans Anwälte meinen, dass der Hit kein Plagiat ist. Die Elemente in beiden Songs seien nicht einzigartig genug für eine Urheberrechtsklage. Jetzt muss der Fall vor eine Jury.

Das passiert, wenn Ed Sheeran verliert

Ed Sheeran muss tief in die Tasche greifen, falls die Jury der Klage recht gibt. So könnten die Einnahmen seiner Konzerttour als Schadensersatz an Gayes Familie gehen. Schon in einer Urheberrechtsklage gegen Robin Thickes "Blurred Lines" gewannen Gayes Hinterbliebenen 7,4 Millionen US-Dollar.

