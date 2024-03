Ehemalige Twitter-Führungskräfte verklagen Elon Musk

### Keine Musk-Reaktion bis 2:45 MEZ - bitte ggfs. abschneiden ###

Ehemalige Twitter-Führungskräfte verklagen den Chef der Social-Media-Plattform, Elon Musk, auf Zahlung von insgesamt knapp 130 Millionen Dollar. Unter den Klägern ist der ehemalige Twitter-Chef Parag Agrawal, der laut der Klageschrift knapp 60 Millionen Dollar an Leistungen fordert. Der ehemalige Finanzchef Ned Segal klagt demnach auf rund 45 Millionen Dollar. Elon Musk hatte die beiden, zusammen mit weiteren Führungskräften und anderen Beschäftigten, gefeuert, nachdem er Twitter im Oktober 2022 übernommen hatte. Mittlerweile hat Musk den Dienst in "X" umbenannt.

____________________

Elon Musk habe aktiv versucht, eigentlich fällige Abfindungen in Millionenhöhe zu vermeiden, so die klagenden Ex-Führungskräfte. Außerdem seien ihnen vertraglich garantierte Aktienoptionen verweigert worden. Sie unterstellen Rache als Motiv.

Die Klageschrift stützt sich auch auf eine im vergangenen Jahr erschienene Musk-Biografie