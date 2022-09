Deshalb sind 30.000 Liter Kerosin in der Eifel ausgelaufen

An einer Pipeline in der Nähe von Trier gab es ein Problem. Jetzt droht eine große Umweltverschmutzung.

Das Kerosin ist bei Wartungsarbeiten an der sogenannten NATO-Pipeline in Echternacherbrück ausgelaufen. Das konnte passieren, weil sich ein Verschluss gelöst hatte. Das Kerosin ist in einer "meterhohen Fontäne" gesprudelt, erklärt die Kreisverwaltung Bitburg. Die Feuerwehr sagt, dass etwa 30.000 Liter ausgelaufen sind.

Was ist die NATO-Pipeline? Die NATO ist ein Militärbündnis. Die Mitgliedsländer unterstützen sich untereinander, sollte es einen Angriff oder eine andere Bedrohung geben. Um im Fall der Fälle auch genügend Kerosin zu haben, wurde die Pipeline gebaut. Das Rohrsystem verbindet mehrere Nato-Flugplätze und geht durch Deutschland, Belgien, Frankreich, Luxemburg und die Niederlande. An das System abgeschlossen sind zum Beispiel der Fliegerhorst Büchel, die Ramstein Air Base und die Spangdahlem Air Base.

Keine Verletzten

Nach offiziellen Angaben besteht keine Gefahr für Menschen. Es wurde auch niemand verletzt.

Schadensereignis in #Echternacherbrück: #Feuerwehr, #Rettungsdienste und #Polizei haben die Gefahrenlage unter Kontrolle. Es läuft kein Kerosin mehr aus. Keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Ursache war ein Unfall bei Wartungsarbeiten.

Gefahr für die Natur

Allerdings könnte der Unfall noch Folgen haben. Wenn das Kerosin in die Sauer fließt, wäre das ein großes Problem für die Umwelt. Um das zu verhindern, wurde eine Ölsperre an dem Fluss aufgebaut. Außerdem soll ein Bagger einen Graben um die Pipeline ausheben.

