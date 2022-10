Messerstecherei in Ludwigshafen: Zwei Menschen gestorben

Bei einem Messerangriff sind zwei Menschen gestorben. Die Polizei schoss den mutmaßlichen Täter an.

Ein 25-Jähriger erstach im Stadtteil Oggersheim in Ludwigshafen einen 20- und einen 35-jährigen Mann, so ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Auf der Flucht verletzte der Mann somalischer Nationalität einen 27-Jährigen mit einem großen Messer schwer. Als die Polizei ihn stellen wollte, haben sie ihn angeschossen. Dabei ist der Mann schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Die Hintergründe der Tat sind aktuell unklar. Die Polizei ermittelt.