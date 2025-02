In München ist ein Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren. Es gibt mehrere Verletzte. Was bisher bekannt ist, liest du hier.

Mindestens 30 Menschen sind verletzt worden - einige von ihnen schwer, sagte die Polizei. Einige könnten sich in Lebensgefahr befinden. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) teilte mit, es seien auch Kinder unter den Verletzten. Mann fährt in Menschenmenge in München Dauer 0:52 min Mann fährt in Menschenmenge in München Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein hartes Durchgreifen angekündigt. Dieser Täter kann nicht auf irgendeine Nachsicht rechnen. Er muss bestraft werden, und er muss das Land verlassen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geht bei dem Vorfall in München von einem "mutmaßlichen Anschlag" aus. Es ist einfach furchtbar und schmerzt so sehr. In #München hat sich ein schwerer Anschlag ereignet. Ein afghanischer Staatsbürger fuhr mit einem Auto in eine Menschenmenge und verletzte viele Menschen teils sehr schwer. Wir fühlen mit allen Opfern und beten für die Verletzten und… pic.twitter.com/G19cnFMwqk Auto fährt in München in Menschengruppe: Das ist bisher bekannt Ein Mann ist gegen 10:30 Uhr am Münchner Stiglmaierplatz mit einem Auto in eine Gruppe von mehreren Menschen gefahren.

Die Gewerkschaft Verdi hatte dort zu einer Demonstration aufgerufen.

aufgerufen. Der Fahrer hatte sich einem Polizeiauto von hinten genähert, beschleunigt und überholt.

Dann sei er in das Ende der Versammlung gefahren, sagte die Polizei.

Die Polizei hatte einen Schuss auf das Auto abgegeben.

Der Fahrer wurde laut Polizei festgenommen , von ihm gehe keine Gefahr mehr aus. Er soll ein 24-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan sein.

, von ihm gehe keine Gefahr mehr aus. Er soll ein 24-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan sein. Seit Oktober 2021 hatte er eine gültige Aufenthaltserlaubnis.

Der mutmaßliche Täter ist nicht, wie zuvor angenommen, straffällig gewesen. Im Rahmen seiner Tätigkeit als Ladendetektiv trat er als Zeuge in mehreren Ladendiebstahlsprozessen auf.

Der Festgenommene soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ob es sich um einen terroristischen Anschlag handelt, wird noch untersucht. An der Einsatzörtlichkeit ist ein Fahrzeug in eine Personengruppe gefahren.Mehrere Personen wurden hierbei verletzt.Wir sind mit starken Kräften vor Ort. pic.twitter.com/ulAfCQ93GL