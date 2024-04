Eine Woche Bus-Streik in RLP

Die privaten Busfahrerinnen und Busfahrer in Rheinland-Pfalz haben den zweiten längeren Streik angekündigt. Nach einem zweiwöchigen Ausstand im März soll ab Montag eine Woche lang gestreikt werden. Dazu hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen.

Die Arbeitgeber hätten ein von verdi aufgestelltes Ultimatum verstreichen lassen, so die Gewerkschaft. Sie hätten ihr Angebot im Tarifkonflikt nicht nachgebessert und würden immer noch keinen echten Inflationsausgleich bieten. Deshalb sind alle Tarifbeschäftigten der privaten Omnibusbetriebe mit Schichtbeginn ab Montag um drei Uhr zum sogenannten Erzwingungsstreik aufgerufen, der mit der letzten Schicht am darauffolgenden Sonntag enden soll. Seit einer positiven Urabstimmung sind lange, theoretisch sogar unbefristete Streiks im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz möglich. Schon Mitte März hatte Verdi zu einem einwöchigen Streik aufgerufen, der dann verlängert wurde. Betroffen sein werden ab Montag wieder sämtliche Standorte der Regio Bus Mitte und der Regio Bus Rhein-Mosel GmbH sowie private Unternehmen zum Beispiel in Koblenz, in Zweibrücken oder im Kreis Altenkirchen. In vielen Regionen werden für Berufspendler und Schüler Busse ausfallen.