Was tun, wenn du dich einsam fühlst?

Immer mehr junge Menschen suchen Kontakt zur Telefonseelsorge oder Beratungsstellen. Viele von ihnen fühlen sich einsam.

Triggerwarnung - psychische Belastungen Im Text geht es um psychische Belastungen. Das könnte für Betroffene retraumatisierend sein.

Seit der Corona-Pandemie leiden mehr Menschen unter Einsamkeit - in Deutschland jeder 10. Dafür gibt es verschiedene Gründe: anonyme Städte, viel Zeit im Homeoffice oder der Umzug in eine neue Stadt. Immer mehr - vor allem gerade junge Leute - leben in Ein-Personen-Haushalten.

Einsamkeit ist trotzdem häufig ein Tabu-Thema, über das nur wenige reden. Deshalb melden sich viele anonym bei der Telefonseelsorge. Sie fühlen sich seelisch belastet, haben negative Gedanken und teilweise auch körperliche Beschwerden.

Ich verbringe 99 Prozent meiner Zeit allein. Das macht mich sehr depressiv. Ich hab keinen Partner, keine Familie etc. Das schon seit Corona. Die Einsamkeit mach mich mittlerweile auch körperlich fertig. Habe ständig Panikattacken. Bin mittlerweile suizidal deswegen.

Zu viel Einsamkeit kann krank machen

Für die Stiftung Patientenschutz ist Einsamkeit momentan die größte Volkskrankheit. Sie kann zu Herzerkrankungen, Schlaganfällen oder Diabetes führen und auch Depressionen oder Suizidgedanken hervorrufen.

Das kannst du gegen Einsamkeit tun:

Kontakte zu Freunden halten - auch digital

sich zu Treffen verabreden

auf Menschen zugehen: kurze Gespräche mit Nachbarn oder beim Einkaufen

Kontakte in Vereinen, Ehrenamt oder Organisationen suchen

Hier bekommst du Hilfe bei psychischen Problemen Falls es dir psychisch gerade nicht gut geht und du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich anonym an diese Kontakte wenden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 , online kannst du auch chatten.

oder , online kannst du auch chatten. Nummer gegen Kummer: 116 111

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen. Der psychiatrische Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer: 116 117 erreichbar.

Auch digital kannst du neue Leute kennen lernen: