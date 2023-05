Offiziell: Eintracht-Trainer Glasner muss gehen

Seit Tagen wurde über das Aus von Trainer Oliver Glasner diskutiert. Jetzt gibt es eine Entscheidung.

Zum Saisonende ist er nicht mehr Trainer der Eintracht. Das teilte der Verein offiziell mit. Beim DFB-Pokal-Finale in Berlin am 3. Juni gegen RB Leipzig steht der Österreicher zum letzten Mal an der Seitenlinie. Eigentlich endet sein Vertrag erst 2024, aber nach zehn Bundesliga-Spielen ohne Sieg, zieht er nicht mehr durch.

ℹ️ Eintracht Frankfurt und Oliver Glasner gehen am Saisonende getrennte Wege. Nach intensiven Gesprächen und einer ausführlichen Analyse mit Oliver Glasner hat sich Eintracht Frankfurt entschieden, die Zusammenarbeit im Anschluss an die Spielzeit 2022/23 zu beenden.#SGE

Wutrede nach Hoffenheim-Spiel: Das ist passiert!

Dass es zwischen der Eintracht und Glasner gerade nicht gut läuft, ist seit dem Spiel gegen Hoffenheim am Wochenende ziemlich deutlich. Der Trainer bekam erst die Rote Karte und rastete danach bei einer Pressekonferenz aus. Dafür wurde er von den Eintracht-Bossen öffentlich kritisiert.

Glasner hat mit der Eintracht große Erfolge gefeiert. Mit ihm als Trainer gewann der Verein die Europa League und spielte zum ersten Mal in der Champions League. Gerade hat die Mannschaft auch wieder den Einzug ins Pokal-Finale geschafft. In der Bundesliga läuft es aber nicht so gut.

Wer wird Nachfolger von Glasner?

Es gibt schon die ersten Gerüchte über seine Nachfolge: Momentan werden Matthias Jaissle und Dino Toppmöller als Top-Kandidaten gehandelt.

Hier kannst du dir die Pressekonferenz nach der 3:1-Niederlage gegen Hoffenheim anschauen: