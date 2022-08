Supercup: Frankfurt-Fans feiern Team trotz Niederlage!

Eintracht Frankfurt hat das Finale gegen Real Madrid am Mittwochabend in Helsinki mit 2:0 verloren.

Die Tore für die insgesamt stärkeren Spanier erzielten der Ex-Münchner David Alaba (37.) und Stürmer-Star Karim Benzema (65.). Für Real ist es der fünfte Supercup-Sieg. Nur Barca und der AC Milan haben den Supercup genauso oft gewonnen.

Eintracht-Präsident Fischer mit Fan-Ansage

Schon vor dem Match feierte Eintracht Frankfurt. In Helsinki fand ein Fan-Fest statt. Dabei gab es Stress: Präsident Peter Fischer erzählte, dass er UEFA-Präsident Aleksander Ceferin getroffen habe. Der habe ihm gesagt, es gebe Geisterspiele für Frankfurt in der Champions-League, wenn die Fans sich daneben benehmen. Damit spielte Ceferin wohl auf Aktionen wie den Mini-Platzsturm gegen den FC Bayern am letzten Wochenende an.

Dann passierte es: Ein Fan rief Fischer immer wieder dazwischen. Dem 66-Jährigen platzte daraufhin der Kragen:

Ich lass‘ dich jetzt hier rausschmeißen. Ich habe keinen Bock mehr auf so eine Idiotenscheiße. Du kommst einfach nie mehr ins Stadion, was willst du hier?

Im Stadion zeigten sich die rund 10.000 mitgereisten Frankfurter Fans von ihrer besten Seite. Sie feuerten das Team an und auch nach dem Spiel feierten sie ihre Mannschaft lautstark. Dafür bedankte sich die Eintracht bei Twitter.

Danke allen für die Unterstützung 👏 ––––– #SuperCup | #SGEuropa | #RMASGE https://t.co/vFrk293XIc

Schon nach dem enttäuschenden Bundesliga-Start gegen den FC Bayern stärkten die Frankfurter ihrem Team den Rücken: