Soooo cute 😍 Erstes Video vom Eisbären-Baby im Hamburger Zoo

Das Eisbären-Baby ist schon vier Monate alt. Die ersten Bilder von Mama und Baby zeigt der Tierpark in Hamburg erst jetzt.

Am 19. Dezember wurde es im Tierpark Hagenbeck geboren. Da war es noch winzig, wog nicht mal ein Kilo und war vor allem komplett nackt. Jetzt ist es ein kleiner verspielter Eisbär, der um seine Mama rumtollt, an ihr hoch springt und mit ihr kuscheln will.

Erster Eisbären-Nachwuchs seit 21 Jahren

Die Mitarbeitenden im Zoo sind total happy: Beim ersten Besuch in der Höhle verlief alles ganz entspannt. Das Kleine wirkt gesund und aufgeweckt. "Das kleine Eisbären-Baby entwickelt sich prächtig und ist neugierig, quirlig, aber vor allem zuckersüß. 🥰" Das schreibt der Tierpark auf Instagram. Das letzte Eisbären-Baby im Hamburger Tierpark war Mama Viktoria selbst. Das ist schon 21 Jahre her.

Wann kannst du das Eisbären-Baby sehen?

Wann der Nachwuchs auch für Zoobesucher zu sehen sein wird, war noch unklar. In den kommenden Tagen soll ein Monitor am Gehege aufgebaut werden, über den Besucher den Innenbereich der Anlage beobachten können.

Erste Bilder vom Eisbären-Baby gibt es hier für dich: