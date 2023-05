Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM für eine kleine Sensation gesorgt.

Deutschland hat im Viertelfinale 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) gegen die Schweiz gewonnen. Damit hat das Team nicht nur ihren Erzrivalen geschlagen, sondern auch einen der Favoriten auf den WM-Sieg aus dem Turnier geworfen. Außerdem hat die Mannschaft ihr erstes Ziel erreicht. Sie haben sich für die Olympischen Spiele 2026 qualifiziert.

Erste WM-Medaille seit 70 Jahren?!

Außerdem kann Deutschland jetzt ein großes Ziel erreichen. Das Team könnte die erste WM-Medaille seit 70 Jahren gewinnen! "Es wird mal wieder Zeit", sagte Bundestrainer Harold Kreis nach dem Viertelfinal-Spiel.

Eishockey: Deutschland im Halbfinale gegen die USA

Am Samstag tritt die Mannschaft aber erst einmal im Halbfinale gegen die USA an. Der Gewinner zieht dann ins Finale ein. Wer das Spiel verliert, tritt im Spiel um den 3. Platz an. Die Gegner sind dann Kanada oder Lettland. Beide Mannschaften treten im zweiten Halbfinale gegeneinander an.

Das Spiel um Platz 3 und das WM-Finale finden am Sonntag statt.

So hat die Nationalmannschaft den Sieg gegen die Schweiz gefeiert: