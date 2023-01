Vorsicht Glatteis ⚠️❄️ So heftig erwischt Autofahrer das Wetter

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist einiges auf den Straßen los. Der Grund: Schnee und Eisregen.

Die Polizei hat fast überall gewarnt: Wer am Morgen raus muss, soll auf jeden Fall mehr Zeit für den Weg einplanen. Gerade in den höher gelegenen Orten in der Eifel und im Hunsrück in Rheinland-Pfalz rechnet man mit Blitzeis und Eisregen. Das ist Regen, der sofort gefriert, wenn er auf kalten Boden trifft. Besonders gefährlich kann es werden, wenn es so aussieht, als würde es normal regen. Doch es entstehen keine Pfützen, sondern Glatteis.

Ähnlich sieht es auch für Baden-Württemberg aus - zum Beispiel am Bodensee, im Allgäu und im Raum Ulm und Freiburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine amtliche Unwetterwarnung für BW raus: Unfallgefahr durch extreme Glätte, hieß es.

Unfälle bremsen Autofahrer aus

Die ersten Unfälle passierten direkt am Morgen - zum Beispiel im Raum Freiburg. Laut Polizei rutschte unter anderem ein Auto in eine Leitplanke, zwei andere fuhren gegen eine Mauer. Das gleiche passierte auch in Gaggenau bei Rastatt. Im Norden von Rheinland-Pfalz kam es nach Angaben der Polizei Koblenz seit 9 Uhr zu ungefähr 50 Unfällen.

Hier kannst du checken, ob es Warnungen für deinen Wohnort gibt

