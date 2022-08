WTF: Echter Elefantenfuß in der Post gefunden!😳

Das Paket mit dem Elefantenfuß haben Zollbeamte gefunden. Es sollte von England in die Schweiz geschickt werden.

Der Empfänger hat sich den Fuß an eine deutsche Abholadresse liefern lassen. Die dafür nötigen Dokumente konnte der Empfänger nicht vorlegen. Das hat das Hauptzollamt in Lörrach jetzt gesagt. Gefunden wurde der Fuß bereits im Februar. Bei so einem krass außergewöhnlichen Fund stellt sich natürlich auch die Frage: Ist der Fuß wirklich echt? Ja, das hat ein Experte bestätigt. Jetzt wurde das Bundesamt für Naturschutz eingeschaltet. Dort wird sich um den Fall gekümmert.

Elefanten sind besonders streng geschützt. Auch wegen Elfenbeinjägern sind sie eine stark gefährdete Tierart.