Recycling: Viele Elektrogeräte liegen Zuhause einfach nur rum!

Hast du auch noch ein altes oder kaputtes Smartphone zu Hause rumliegen? Dann bist du nicht allein, denn...

... durchschnittlich 13 kaputte oder nicht mehr gebrauchte Geräte verstauben in europäischen Haushalten. Dabei könnten diese recycelt werden. In alten Geräten finden sich oft wertvolle Materialien wie Gold, Palladium, Kupfer oder Silber. Viel gehortet werden beispielsweise Kopfhörer und Fernbedienungen, aber auch Smartphones oder Toaster.

Das hat der Elektroschrott-Recycling-Verband WEEE Forum in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen herausgefunden. Anlass ist der Tag des Elektroschrotts am 14. Oktober. Dafür haben die Experten eine Umfrage in über 8.000 europäischen Haushalten durchgeführt.

Warum werden alte Geräte nicht entsorgt?

Diese Gründe wurden von den Teilnehmern unter anderem genannt:

Gerät könnte in Zukunft noch mal gebraucht werden (46 Prozent)

Gerät soll verkauft oder verschenkt werden (15 Prozent)

Gerät wird mit Erinnerungen verbunden (13 Prozent)

Keine Ahnung, wie das Gerät entsorgt wird (7 Prozent)

Krass: Allein rund 5,3 Milliarden Smartphones werden in diesem Jahr zu Abfall. Würde man sie aufeinander stapeln, wäre der Turm 50.000 Kilometer hoch.

Hier erfährst du mehr darüber, wie Elektroschrott recycelt werden kann: