Elias Nerlich beendet aktive Fußballkarriere bei Delay Sports

Das hat der Streamer in seiner Instagram-Story gedroppt. Er läuft nicht mehr für seinen eigenen Club auf. Der Grund...

...ist ein Kreuzbandriss, den er sich im August 2023 zugezogen hat. Den zweiten in seinem Leben. Danach war sich Eli schon unsicher, ob er noch einmal zurückkommt. Jetzt also die Bestätigung: Elias Nerlich wird nicht mehr am Spielbetrieb von seinem Club Delay Sports teilnehmen.

Das Ding ist over. Werde nicht mehr spielen außer bei Challenges und Cups.

Mehr zu seiner schweren Knieverletzung ⬇️

Elias hat noch andere Fußballprojekte am Start

Unter anderem hat er zusammen mit Nationalmannschaftsrückkehrer Toni Kroos eine eigene Liga gegründet:

Später will er mal einen Trainerschein machen - es könnte also sein, dass wir ihn irgendwann auf der Trainerbank zu sehen bekommen.

Abgesehen vom sportlichen läufts finanziell wohl sehr gut bei EliasN97: