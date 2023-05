In der neuen Ausgabe des Spiels leiht Elif der Figur Valeria ihre Stimme. Wie es dazu gekommen ist, erfährst du hier. 👀

CoD hat letztes Jahr Verkaufsrekorde gebrochen. Als ihr die Rolle als Valeria angeboten wurde, war ihr sofort klar, dass sie das machen will. In einem exklusiven Interview mit NEWSZONE verrät sie, was für Arbeit eigentlich dahintersteckt.

Voice Acting in CoD statt Singen: Eine neue Herausforderung für Elif

Ihre Stimme nicht nur zum Singen, sondern diesmal zum Schauspielern zu verwenden, war etwas Neues für die Berlinerin. Sprechen ist nämlich nicht gleich sprechen: Voice Acting erfordert laut Elif "sehr viel Konzentration und auch Übung". Darum hat sie sich mit ihrem Vocal Coach zusammengesetzt und vor den Aufnahmen mit Sprechübungen trainiert.

Eine ausgebildete Stimme aus dem Gesang zu haben, hat mir hier auf jeden Fall sehr in die Karten gespielt.

Call of Duty: Gibt es parallelen zwischen Valeria und Elif?

Valeria Garza ist anonyme Anführerin des El Sin Nombre-Kartells und herrscht über die fiktive mexikanische Stadt Las Alamas. Sich in diese Frau hineinzuversetzen, war nicht immer leicht. Die 30-jährige Sängerin beschreibt Valeria als "sehr stark, unabhängig und vor allem temperamentvoll", weshalb sie sich gut mit ihr identifizieren konnte. Es habe ihr auch großen Spaß gemacht, kreativ zu sein und mehr über Valerias Gefühlswelt nachzudenken:

Um im Charakter zu bleiben, habe ich versucht, mich über die gesamte Studiozeit so zu verhalten, wie Valeria es tun würde. [...] Teilweise habe ich in ihrem spanischen Akzent beim Kochen geflucht, das wäre für Außenstehende sicher unterhaltsam gewesen.

Im November steht für sie allerdings nicht mehr Studiozeit an, sondern Tour. Mit ihrem neusten Album "Endlich Tut Es Wieder Weh" ist sie unter anderem auch in Ulm und Karlsruhe unterwegs.

Einen Trailer zu "Call of Duty: Modern Warfare II" findest du hier: