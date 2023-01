Realtalkvideo: Eligella verdient fast 6 Millionen

Eli hat über sein Leben, Geld und Ziele gesprochen: Delay Sports soll beispielsweise langfristig in den Profifußball.

Schon auf Insta kündigte der Twitch-Star das Video als das "wahrscheinlich ehrlichste" von ihm auf YouTube an. Der 25-Jährige beantwortet darin Zuschauerfragen. Die Fragen führen auch zu einem Liebesbeweis: Eli sagt, dass er sich für seine Freundin Melina entscheiden würde, wenn er eine Entscheidung zwischen ihr und dem Streaming treffen müsste. Hochzeitspläne? Die gibt es noch nicht. Eli verrät aber, dass er sich einen Antrag in zwei bis drei Jahren vorstellen könnte.

YouTube, Twitch, VitaVate: Das verdient der Streamer

Der Berliner legt in dem Video fast komplett offen, was seine Einnahmequellen sind und was sie aktuell ungefähr pro Jahr abwerfen:

VITAVATE: 1,3 Millionen Euro

Elevate: 1,1 Millionen Euro

Twitch: 1,1 Millionen Euro

YouTube: 1 Million Euro

Werbepartner: mindestens 1 Million Euro

Podcast: 150.000 Euro

FOKUS-Clan: 120.000 Euro

PerformAll (Fitnessapp): 60.000 Euro

Rechnet man alles zusammen, macht das mehr als 5,8 Millionen Euro brutto. Bei den Werbepartnern ist Eligella nicht ganz so offen wie bei den anderen Beträgen. Hintergrund sind vertragliche Vereinbarungen.

Was geht noch mit Delay Sports?

Aktuell spielt das von Eli und Sidney Friede gegründete Team seine erste Saison in der Kreisliga C. Dort ist die Mannschaft Tabellenführer. Und das langfristige Ziel ist richtig ambitioniert:

Delay Sports, was wir erreichen wollen, Realtalk: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir wollen nicht in den Profibereich. Das dauert aber noch Jahre, Jahrzehnte."

2042 im Profifußball?

Den etwas konkreteren Zeitnahmen schiebt Eli dann etwas später nach. Er spricht von "vielleicht 15 bis 20 Jahren", bis Delay Sports im Profifußball angekommen sein könnte. Erst mal soll es aber mit dem aktuellen Kader noch bis in die Bezirksliga gehen. Dann könnten neue Spieler dazukommen und diese eventuell auch bezahlt werden, so der Streamer.

Hier kannst du dir das komplette Video anschauen:

