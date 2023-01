"Schärfsten Chips der Welt" machen Eligella und Willy fertig 🔥

Die beiden haben die "Hot Chip Challenge" im Stream gemacht. Eli bekam Probleme mit den Ohren, Willy schwitzte heftig.

Der Chip, den die beiden gegessen haben, hat eine krass scharfe Gewürzmischung. In der Mischung findet sich die Chili "Carolina Reaper", die über 2 Millionen Scoville hat. Zum Vergleich: Eine normale Tabasco-Sauce hat rund 2500 Scoville. Scoville ist eine Maßeinheit für Schärfe. Die Chili ist also ungefähr 800 Mal so scharf. Der Chip wird sogar mit einem speziellen Schutzhandschuh geliefert.

Wie haben die Körper der beiden reagiert?

Kurz nachdem sich Eli und Willy den Chip reinzogen, ging es los. Eigentlich wollten die beiden zwei Minuten warten, bis sie was trinken, doch nach 50 Sekunden war für Waldhof Mannheim-Profi Willy Feierabend. Er stöhnte heftig gequält "Ich muss trinken" und hatte Schweißausbrüche. Eli bekam Probleme mit seinen Ohren. Laut Kumpel Sidney zitterten sogar seine Beine.

Unterhaltsam oder gefährlich?

Eli und Willy geht es zwar wieder gut, doch die körperlichen Reaktionen der Streamer zeigen klar: Ganz ungefährlich ist die Challenge nicht. Auch der Online-Shop für die Chips erklärt sogar, dass es zu verschwommenem Sehen, aber auch zu Atembeschwerden kommen kann.

