Teams der Eligella Winter Games: Eli tritt gegen seine Freundin an!

In Sankt Moritz sind unter anderem Trymacs, ViscaBarca und unsympathischTV dabei. Was du über die Teams wissen musst:

Insgesamt gibt es bei dem Event drei Teams, die in den schweizer Bergen in neun Spielrunden gegeneinander antreten. Im Finale warten drei weitere Duelle auf die beiden besten Mannschaften. Oha: Eli und seine Freundin Melina sind in zwei unterschiedlichen Teams. Das zweite Paar-Battle gibt es zwischen honeypuu und unsympathischTV.

Hier siehst du die Teams in der Übersicht:

Team Eli: Eligella, Trymacs, Fibi, Rohat

Team SidneyEweka: Sidney, honeypuu, MoAuba, Amar

Team Melina: Melina, Eldos, unsympathischTV, ViscaBarca

Wie gut ist das Durchhaltevermögen der Social-Media-Stars?

Die genauen Spiele wurden bisher nicht verraten. Klar sind aber die Kategorien, in denen sich die Kandidaten beweisen müssen. Es geht um Wissen, Geschicklichkeit und Durchhaltevermögen. Im Laufe des Tages will Eli aber noch ein paar Infos raushauen.

Aufm weg nach St. Moritz 🔥❤️ zu den eligella Wintergames 🤘🏽 bin einfach das erste mal in der Schweiz 🇨🇭

Wo kann ich die Eligella Winter Games schauen?

Los geht es am Freitag, den 31. März, um 15 Uhr. Enden werden die Winter Games gegen 21 Uhr. Joyn überträgt das Event live.