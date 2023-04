In Sankt Moritz traten die Streamer gegeneinander an. Aber: Schon vor dem Event gab es einen großen Schock.

Auf dem Weg zu den Eligella Winter Games gab es nämlich einen Unfall. Darin verwickelt waren unter anderem Trymacs, Rohat, Amar und Fibi. Ihr Crew-Bus war auf dem Weg in die Schweizer Berge in eine Leitplanke gefahren. "Es hat ultra gerummst", sagte Trymacs danach. Einige im Bus hatten sogar Angst, dass sie sterben. Aber schnell ist klar: Niemand wurde verletzt.

So liefen die Eligella Winter Games!

Die Teilnehmer konnten also alle bei den Games mitmachen. Sie traten in drei Teams gegeneinander an:

Team Eli: Eligella, Trymacs, Fibi, Rohat

Team SidneyEweka: Sidney, honeypuu, MoAuba, Amar

Team Melina: Melina, Eldos, unsympathischTV, ViscaBarca

Bei den Spielen ging es um Geschicklichkeit, Wissen und Durchhaltevermögen. Für jedes Spiel gab es mehr Punkte. Es wurden zum Beispiel Schneebälle geworfen, Eishockey-Puks geschossen und Holz durchgesägt. Das waren die Spiele:

Nageln - Gewinner: Team Sidney

Eishockey - Gewinner: Team Sidney

Titschen - Gewinner: Team Eli

Vormachen - Gewinner: Team Melina

Tempolimit - Gewinner: Team Eli

Fragenhagel - Gewinner: Team Sidney

Sägen - Gewinner: Team Melina

Eisturm - Gewinner: Team Sidney

Curling - Gewinner: Team Sidney

Nach den Spielen hatte Team Eli 8, Team Melina 11 und Team Sidney 26 Punkte. Damit war für Eli, Trymacs, Fibi, Rohat Schluss bei den Games - sie schieden aus.

Team Melina gewinnt die Eligella Winter Games

Für die anderen Streamer ging es ins Finale. Da wurde es noch einmal richtig spannend. Nachdem Team Melina die ersten beiden Spiele gewonnen hatte, schaffte Team Sidney mit dem Sieg im dritten Spiel noch den Gleichstand. Deshalb ging es ins Entscheidungsspiel. Beim Stapeln von Schrauben-Muttern traten Amar für Team Sidney und Melina gegeneinander an. Am Ende behielt Melina die Nerven und holte für ihr Team den Sieg.

Das waren die Wintergames ich hoffe wir konnten euch unterhalten ❤️ ich liebe es solche Events mit den anderen zumachen ❤️ mit fast 200k Zuschauern war es auch ein reiner Erfolg und danke an alle die eingeschaltet haben ❄️❤️ pic.twitter.com/o9eMIqoviO

Amar zeigt in seinem Vlog, was vor den Games los war und wie der Autounfall abgelaufen ist:

Für einige Streamer steht schon bald das nächste Event an. Das "Battle of the Socials" in Mainz soll das größte Influencer-Event der Welt werden: