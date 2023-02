Die Red Devils sollen einen neuen Besitzer bekommen. Elon Musk wird als möglicher Käufer gehandelt.

Laut der Zeitung "Daily Mail" denkt Multimilliardär Musk ernsthaft darüber nach, ob er den Fußballverein haben will. Noch hat er Zeit, sich zu entscheiden. Am Freitag endet die Frist für alle, die Interesse an Manchester United haben.

Musk kauft ManU: Doch kein Scherz?!

Schon vor einiger Zeit hatte Musk in Bezug auf ManU für Aufregung gesorgt. Nachdem er Twitter gekauft hatte, schrieb er dort im August 2022:

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

Später sagte er, dass es nur ein Scherz war. Aber: Wenn er einmal einen Fußballverein kaufen würde, dann Manchester United. "Sie waren als Kind mein Lieblingsteam", begründete er das damals.

Manchester United soll verkauft werden

Musk ist aber nicht der Einzige, der Interesse an Manu hat. Der als reichster Mann Großbritanniens geltende Sir Jim Ratcliff soll bereits ein Angebot abgegeben haben. Außerdem ist laut der "Daily Mail" auch eine Gruppe von Investoren aus Katar interessiert. Bisher gehört der Verein der Familie Glazer. Sie wollen Manchester United jetzt angeblich für fünf bis sieben Milliarden Euro verkaufen.