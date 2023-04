Elon Musk: KI könnte unsere Zivilisation zerstören

Der Tesla- und Twitter-Boss will es besser machen als die Konkurrenz und mit einem neuen KI-Projekt an den Start gehen.

Das hat er im Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News verraten. Das Projekt soll "TruthGPT" heißen:

Ich werde etwas starten, das TruthGPT genannt wird.

Bei TruthGPT handle es sich demnach um eine Künstliche Intelligenz, die "nach Wahrheit" strebt und "das Wesen des Universums" ergründen will. Musk vergleicht die neue KI mit Menschen, die den Lebensraum von Schimpansen schützen wollen, obwohl sie auch die Möglichkeit hätten, die Affen "zu jagen und zu töten".

Lügt ChatGPT seine User an?

Insgesamt sieht Elon Musk in Künstlicher Intelligenz nämlich die Gefahr, dass sie unsere Zivilisation zerstören könnte. In dem Interview kritisiert Musk das KI-Tool ChatGPT vom Unternehmen OpenAI, welches er selbst im Jahr 2015 mitbegründet hatte, 2018 jedoch ausgestiegen war. Er sagt, dass ChatGPT so programmiert sei, dass es "politisch korrekte" - und damit gelogene - Ergebnisse liefere.

Erst vor wenigen Wochen hatte Elon Musk zusammen mit anderen Fachleuten gefordert, dass KIs erstmal nicht weiterentwickelt werden. Während der Pause solle man Künstliche Intelligenz so verbessern, dass ihre Nutzung sicher ist.

