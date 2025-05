Last-Minute-Sieg: Heidenheim bleibt in der Bundesliga!

Der 1. FC Heidenheim hat sich mit einem Last-Minute-Tor den letzten freien Platz in der Fußball-Bundesliga gesichert.

Heidenheim hat am Montagabend im Relegationsrückspiel beim SV Elversberg mit 2:1 gewonnen. Das entscheidende Tor von Leonardo Scienza fiel erst in der Nachspielzeit. Für den SV Elversberg ist damit der Traum vom ersten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga vorbei. Der 1. FC Heidenheim hat sich damit schon ein drittes Bundesliga-Jahr erkämpft. Das Hinspiel war 2:2 ausgegangen.

Das war monatelange Arbeit. Jetzt können wir einen Haken hinter die Saison machen, das ist geil. Elversberg hat uns alles abverlangt.

Bundesliga-Relegation: SV Elversberg ist raus!

Mathias Honsak schoss in der 9. Minute das 1:0 für Heidenheim. In der 31. Minute traf Robin Fellhauer für Elversberg. Der zwischenzeitliche Ausgleich reichte den Elversbergern, die sich als Dritter der 2. Liga für die Relegation qualifiziert hatten, nicht zum Bundesliga-Aufstieg. Den hatten sich auf direktem Weg der 1. FC Köln und der Hamburger SV gesichert.