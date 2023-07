Hier kannst du das EM-Finale der Frauen gucken

Deutschland ist im EM-Fieber: Die DFB-Frauen stehen im Finale. Deshalb ist heute Abend Public Viewing angesagt.

Die Frauen-Nationalmannschaft begeistert bei der EM in England die Fans. Mit vollem Einsatz und mit viel Herz auf dem Platz reißen sie immer mehr Zuschauer vor dem Fernseher mit: Mehr als 12 Millionen Menschen haben den Einzug ins Finale verfolgt - das ist Rekord im deutschen Frauenfußball.

Hier läuft das Finale:

Heute um 18 Uhr steht das Finale gegen England an. 90.000 Zuschauer werden im legendären Wembley-Stadion erwartet. Übertragen wird das Spiel in der ARD, auf DAZN und im Livestream bei der Sportschau. Viele Bars und Biergärten haben schon Fernseher aufgestellt.

Hier gibt es Public Viewing:

In Freiburg kannst du das Spiel zum Beispiel im Kastaniengarten auf dem Schlossberg oder im Time Out in der Innenstadt sehen. Public Viewing gibt es natürlich auch im Heimatort von Nationalspielerin Giulia Gwinn - in Ailingen bei Friedrichshafen.

In Mainz haben Fußball-Fans die Qual der Wahl: Parallel zum EM-Finale spielt der FSV Mainz 05 im DFB-Pokal. Das bringt manche Gastronomen auf besondere Ideen: Im "Domsgickel" in der Mainzer Altstadt laufen die "DFB-Frauen im Garten und die 05er in der Kneipe", sagt der Kneipenchef der Allgemeinen Zeitung.

"Rudelgucken" im Stadion

Das größte Public Viewing gibt es wohl im Stadion in Frankfurt. Der Eintritt hier ist frei. Auch in vielen anderen Großstädten wie Köln, Düsseldorf, Hamburg und Berlin ist die Nachfrage nach "Rudelgucken" in den Lokalen groß.

Die Familie von Giulia Gwinn wird sich das Spiel aber in London angucken. Das erzählte ihr Vater im Interview mit dem SWR:

