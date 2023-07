EM 2024 in Deutschland: So heißt das Maskottchen 🧸

Der Name für das offizielle EM-Maskottchen lautet "Albärt". Gefällt dir nicht? Das waren die weiteren Vorschläge.

Albärt setzte sich bei der Abstimmung der UEFA unter anderem gegen Namen wie "Bärnardo", Bärnheart oder Herzi von Bär durch. Insgesamt stimmten 32 Prozent der Fans für Albärt ab.

Albärt ist ein Bär, der Fußballklamotten trägt und an einen Teddy erinnert. Er soll laut EM-Turnierdirektor und Ex-Profi Philipp Lahm eine sympathische und lustige Figur sein, die vor allem Kinder begeistern soll.

Wann startet die Europameisterschaft eigentlich?

Die Fußball-EM in Deutschland beginnt nächstes Jahr am 14. Juni und geht bis zum 14. Juli. Gespielt wird unter anderem auch in Stuttgart.