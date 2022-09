"Emily in Paris" Staffel 3: Das ist bekannt

Wer diese Staffel dabei ist, wie es weitergehen wird und wann sie herauskommt.

Der ganze Cast ist wieder am Start - Gabriel, Camille, Mindy, Sylvie, Alfie und natürlich Emily.

Diesen Herbst wird die dritte Staffel abgedreht. Also kannst du sie frühestens im Winter 2022 gucken. Wobei 2023 als Starttermin wahrscheinlicher ist.

Wie geht es weiter?

Wird Emily ihren Job kündigen und in Paris bei Sylvie bleiben oder nach Amerika zurückziehen für den Job? Das war der große Cliffhanger der letzten Staffel. Noch ist nichts klar, aber weil die dritte Staffel der Serie wieder in Paris spielen wird, lässt sich erahnen, dass Emily in der Stadt der Liebe bleibt. Hier muss sie damit klarkommen, dass Gabriel und Camille wieder zusammen sind.

Deshalb gibt es Kritik

Trotz ihres Erfolgs wurde die Serie oft kritisiert. Das Problem: Die Franzosen wurden als "rückständige, unhöfliche und versnobte Idioten" dargestellt, so das Kulturmagazin "Les Inrocks".

Lily Collins (Emily) ist auf Instagram in Paris unterwegs:

