"Emily in Paris": Start-Datum für Staffel 3 enthüllt!

Netflix hat angekündigt, dass die neue Staffel im Dezember startet. Außerdem gibt es die ersten Ausschnitte zu sehen.

Die 3. Staffeln von "Emily in Paris" ist ab 21. Dezember verfügbar. Was genau passieren wird, hat Netflix noch nicht verraten. Die ersten Ausschnitte zeigen aber, dass Emily sich einen neuen Look zulegt.

Um was geht es?

Möglicherweise hat Emilys optische Veränderung mit ihrem letzten Liebes-Drama zu tun. In Staffel 2 hatte sie sich eigentlich dafür entschieden, in Paris zu bleiben und Gabriel ihre Liebe zu gestehen. Aber - der war plötzlich wieder mit seiner Ex Camille zusammen. In der neuen Staffel wird es also vermutlich darum gehen, ob Emily in Paris bleibt und für Sylvie in der neu gegründeten Agentur arbeitet oder ob sie vielleicht doch mit Alfie nach London geht.

"Emily in Paris" Staffel 3: Das ist bekannt

Emily-Darstellerin Lily Collins hat Fotos von den Dreharbeiten gepostet. Darauf sieht man sie auf jeden Fall mit den beiden männlichen Hauptdarstellern Lucas Bravo und Lucien Laviscount.

Der Teaser für die neue Staffel:

