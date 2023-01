"Emily in Paris": Das passiert im Finale von Staffel 3 🗼✨

Wie geht es mit Emily und Gabriel weiter? Ein riesiger Cliffhanger macht Hoffnung auf die 4. Staffel.

Die vierte Staffel soll sogar schon in Planung sein. Das Finale der dritten Staffel nimmt eine zu krasse Wendung.

Achtung, Spoiler! Hier erf├Ąhrst du, was in der dritten Staffel von "Emily in Paris" passiert.

Gabriel erf├Ąhrt, dass sein Restaurant einen Michelin-Stern bekommen soll. Dadurch ist er so euphorisch, dass er Camille sofort heiraten m├Âchte. Diese ├╝berlegt es sich vor dem Altar anders, weil sie sich sicher ist, dass Gabriel noch in Emily verliebt ist und diese in ihn. Das sagt sie vor allen G├Ąsten.

Camille ist schwanger?!

Alfie trennt sich daraufhin von Emily, weil er nicht ihre zweite Wahl sein m├Âchte nach Camilles Offenbarung. Gabriel l├Ąsst dann die Bombe vor Emily platzen: Camille ist zur├╝ckgekommen, weil sie von Gabriel schwanger ist! Mehr erfahren die Fans nicht - jedenfalls bis die vierte Staffel rauskommt.

Hier noch mal der Trailer zur dritten Staffel:

