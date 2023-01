Darum gehts in der neuen "Emily in Paris"-Staffel

Die dritte Staffel ist raus. Der Trailer verrät schon ein paar Details.

Am Ende der letzten Staffel wollte Emily dem Koch Gabriel ihre Gefühle gestehen. Doch als sie vor seiner Tür steht und gerade mit der Sprache rausrücken will, ist seine Ex Camille zu hören. Die beiden sind wieder ein Paar. Außerdem musste die US-Amerikanerin entscheiden, ob sie in Paris bleibt oder wieder zurück nach Chicago zieht? Der Trailer verrät, dass sie in der Stadt der Liebe bleibt.

"Emily in Paris": Was verrät der Trailer noch?

Sie arbeitet extrem viel - und vor allem heimlich für ihre alte Firma. Außerdem geht wieder was mit Gabriel, aber nicht nur mit ihm.

Hier kannst du den Trailer anschauen:

