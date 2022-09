Eminem landet in den christlichen Charts ✝️

In den christlichen US-Charts findet man Gospel-Acts, christliche Bands und... neuerdings auch Eminem.

Slim Shady hatte schon viele Nummer-Eins-Hits, aber das ist auch für ihn neu: Er landet gemeinsam mit Kanye West und DJ Khaled auf Platz eins der "Hot Christian Songs" von Billboard.

"Use This Gospel" war ursprünglich ein Song von Ye, der 2019 auf seinem Album "Jesus is King" erschienen ist. Den neuen Remix mit Eminem gibt es dank DJ Khaled jetzt auf dessen Album "God Did".

Du kannst dir den Track hier anhören.

