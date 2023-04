Dieser Auftritt schlägt große Wellen: Die 14-jährige Emma rappt Eminems "Mockingbird". Slim Shady hat eine Meinung dazu.

In der 11. Staffel "The Voice Kids" begeisterte die 14-jährige Emma aus Wien die gesamte Jury mit ihrem Auftritt. Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo - alle wollten das Mädchen in ihrem Team haben. Emmas "Mockingbird" geht auch auf TikTok steil. Selbst der "Rap God" schlechthin siehts:

Kommentar von Eminem: Emma ging von Fake aus

Unter dem TikTok hinterlässt Eminem einen Kommentar! Im Interview mit DASDING sagt Emma, dass sie es immer noch nicht glauben kann. Am Anfang ist sie sogar von einem Fake ausgegangen - bis sie den blauen Haken gesehen hat.

Eminem hat das Emoji mit der hochgezogenen Augenbraue kommentiert: 🤨 Was er damit sagen will? Emma kann es egal sein. "Ich weiß es nicht, aber Fakt ist: Er hat kommentiert", so die 14-Jährige.