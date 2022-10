Eminem wird 50 🎂

Über 30 Jahre ist er schon im Game - und zählt bis heute immer noch zu den ganz Großen.

1999 schaffte ein weißer Newcomer seinen Durchbruch in der Schwarz dominierten HipHop-Szene. Sein Track "My Name Is" geht damals durch die Decke, die "Slim Shady LP" wird ein voller Erfolg und schon ist der Name Eminem weltweit bekannt - der Rest ist Geschichte... Naja, nicht ganz. Denn auch heute ist Marshall Mathers, wie Eminem mit richtigem Namen heißt, immer noch einer der einflussreichsten Rapper der Welt. Und das weiß auch seine Konkurrenz.

Props von Rapkollegen

Eminem hat im Laufe seiner Karriere immer wieder Rekorde gebrochen, mittlerweile mehr als 130 Millionen Alben verkauft und haufenweise Awards gewonnen. Nicht nur für seine Stans - wie sich seine Fanbase nennt-, sondern auch für viele Artists ist er einer der Krassesten.

Das halten andere Rap-Größen von ihm:

Mann, ich liebe Eminem! [...] Wir sind Brüder und wir sind eine Familie, also haben wir gelernt, uns gegenseitig für das zu schätzen, was wir tun und wie wir drauf sind [...].

Er hat sich durchgekämpft und hat nie aufgegeben. Und dazu mit den Texten, die er gerappt hat, das ist auf jeden Fall krank.

Songs über die eigenen Probleme zu schreiben, hatte vor Eminem keinen sonderlich großen Platz in der Rapmusik.

Definitiv in den Top 10 der einflussreichsten Rapper aller Zeiten.

Im HipHop ist Eminem der einzige Rapper, mit dem niemand jemals ein Problem haben will. Mich eingeschlossen.

Er ist lyrisch meiner Meinung nach bis heute einer der besten Rapper aller Zeiten.

Man, dieser Typ wird unterschätzt.

