Emma Chamberlain: DIESE Trends aus 2023 sind vorbei

Die Influencerin hat für Vogue die diesjährigen Fashion Trends bewertet. Zwei kommen dabei nicht gut weg...

Allen voran: Die Big Red Boots, die Anfang des Jahres gehypt wurden. Emma sagt, Mode sollte in allererster Linie tragbar sein - und das sieht sie bei diesem Fashion Trend nicht erfüllt. Ihr stellt sich die Frage: Überlebt man mit den Dingern einen ganzen Tag unterwegs in New York? Der Trend war aber auch schon ziemlich kontrovers, als er aufkam:

Emma Chamberlain zum "Latte Trend": WTF soll das sein?

First Things First: Der "Latte Trend" ist basically wenn man sich anzieht, wie ein Cappuccino - oder eben Café Latte. Emma Chamberlain gesteht bei dem Thema, dass sie kein TikTok hat und sich deshalb manchmal fühlt "wie ein Millennial", obwohl sie Gen Z ist. Die Trendbezeichnung ist deshalb einfach an ihr vorbeigegangen. Sie findet, der Trend sei einfach "neutrale Töne tragen" neu verpackt. Ist ja auch so.

