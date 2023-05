Ausgerechnet SIE: Mobbing-Eskalation bei "Kampf der Realitystars"

In der neuen Folge der Trash-Show wird Emmy Russ von allen anderen ausgeschlossen. Dann fällt ein krasses Wort...

Spoiler für die neue Folge "Kampf der Realitystars"

Ausgerechnet Eva Benetatou, die wie sie selbst sagt in der vorletzten Staffel "Sommerhaus der Stars" von allen gemobbt wurde, nennt Emmy "Schlampe" und verliert auch sonst kein gutes Wort über die Influencerin. Dass sich die ganze Gruppe gegen sie stellt, führt am Ende auch dazu, dass Emmy die Show verlassen muss.

Shitstorm gegen Eva bei Instagram?

Emmy erfährt von der Beleidigung erst bei der Ausstrahlung, da das Wort hinter ihrem Rücken gefallen ist. Sie postet in ihre Insta-Story, wie geschockt sie davon ist. Angeblich soll Eva einen Shitstorm bekommen haben, nachdem die Folge bei RTL+ online ging. Dann sagt Emmy noch, dass man sich vielleicht in einer anderen Show noch mal sehen könnte und, dass sie gespannt ist, "ob sie es mir dann auch ins Gesicht sagt". Eva hat sich bei Insta noch nicht dazu geäußert.

