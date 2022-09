Emmy Awards 2022: Das waren die großen Gewinner

In Los Angeles wurde der Serienpreis verliehen. Abgeräumt hat eine Mini-Serie von HBO. Sogar "Euphoria" konnte gewinnen.

Der große Gewinner des Abends war die Gesellschaftssatire "The White Lotus": 10 Emmys hat die Serie mit Sydney Sweeney abgestaubt. Unter anderem für die Regie und die Nebendarsteller.

Meilenstein für "Squid Game"

"Squid Game" konnte in einer der wichtigen Prime-Kategorien einen Preis mitnehmen. Damit ist sie die erste nicht-englischsprachige Serie, die das geschafft hat. Als bester Schauspieler in einem Drama gewann Lee Jung-jae.

"Euphoria" ist auch am Start

Als beste Schauspielerin in einem Drama gewann Zendaya für ihre Performance in "Euphoria". Nominiert war Sydney Sweeney als beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie. Den Preis nahm Julia Garner für "Ozark" mit.

Lizzo gewinnt einen Emmy!

Sogar für die Sängerin Lizzo gab es einen Emmy. Ihre Castingshow "Watch out for the Big Girls" konnte die Jury überzeugen. Darin hat sie eine Backup-Tänzerin gesucht.

Lizzo hat auch schon bei den MTV Video Music Awards gewonnen: