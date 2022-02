Diese Nachbarländer machen Schluss mit vielen Regeln

Nicht nur in Deutschland werden Lockerungen der Corona-Regeln beschlossen. Unsere Nachbarn beenden sie zum Teil ganz.

Schon Anfang Februar hatte Dänemark alle Corona-Beschränkungen aufgehoben, an diesem Donnerstag macht das auch die Schweiz - bis auf wenige Ausnahmen. Dann können Geimpfte und Ungeimpfte ohne Maske in Läden, Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Die Einschränkungen für private Treffen und die Homeoffice-Empfehlung werden aufgehoben. Masken müssen nur noch in Bus und Bahn sowie in Alten- und Pflegeheimen getragen werden.

Österreich

Österreich streicht die meisten Corona-Regeln ab 5. März. Dann könnten auch Bars und Diskotheken wieder öffnen, kündigte die Regierung an. Bestehen bleibt demnach aber die Maskenpflicht unter anderem in Krankenhäusern, Supermärkten und in Bus und Bahn. Bei der Einreise nach Österreich gilt weiterhin die 3G-Regel.

Frankreich

In Frankreich können Diskotheken jetzt wieder aufmachen. Bei Konzerten sind Stehplätze erlaubt und das Essen in Zügen und Kinos ist auch wieder möglich. Frankreichs Gesundheitsminister kündigte weitere Lockerungen an - etwa bei der Maskenpflicht. Diese könnte Mitte März wegfallen. Auch das Vorzeigen des Impfnachweises soll demnach Stück für Stück abgeschafft werden.

Niederlande

In den Niederlanden können Nachtclubs und Bars ab diesem Freitag wieder bis ein Uhr nachts öffnen. Eine Woche später sollen dort alle Beschränkungen wegfallen. Nachweise über Impfungen, Tests oder Genesenen-Status werden laut niederländischem Gesundheitsminister ab 25. Februar in vielen Bereichen abgeschafft.

